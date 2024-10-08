Армия Израиля заявила о 85 пусках ракет из Ливана по северу страны
Армия обороны Израиля зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«После сирен, которые прозвучали между 12:11 и 12:15 по местному времени (совпадает с московским) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы, было зафиксировано около 85 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля», – говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ указали, что перед этим израильские силы нанесли удары по целям шиитского движения «Хезболла» в районе Дахие. Он располагается на юге Бейрута – столицы Ливана.
Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.