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Армия Израиля заявила о 85 пусках ракет из Ливана по северу страны

Ведомости

Армия обороны Израиля зафиксировала около 85 пусков ракет по северу страны из Ливана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После сирен, которые прозвучали между 12:11 и 12:15 по местному времени (совпадает с московским) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы, было зафиксировано около 85 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля», – говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ указали, что перед этим израильские силы нанесли удары по целям шиитского движения «Хезболла» в районе Дахие. Он располагается на юге Бейрута – столицы Ливана.

Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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