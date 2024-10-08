Армия Израиля заявила о 85 пусках ракет из Ливана по северу страны

«После сирен, которые прозвучали между 12:11 и 12:15 по местному времени (совпадает с московским) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы, было зафиксировано около 85 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля», – говорится в сообщении.