Песков допустил обсуждение «субстантивных вопросов» в день рождения Путина

7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. По словам Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».