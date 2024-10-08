Песков допустил обсуждение «субстантивных вопросов» в день рождения Путина
В день рождения президента РФ Владимира Путина главы стран СНГ могли обсуждать субстантивные вопросы в неформальной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«Это было абсолютно частное, неформальное общение, хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы», – пояснил представитель Кремля.
7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. По словам Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».
Путина поздравили президенты Белоруссии, Абхазии, Армении, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Турции и другие лидеры.
Артисты из Нигера записали рэп-поздравление, оно исполнено на французском, национальном в Нигере языке. Песня называется «Владимир Путин рулит», в ней артисты рассказывают, что президент РФ работает по ночам, отдает энергию народу, а также заявляют о ряде проблем, которые не «вгоняют Путина в грусть».