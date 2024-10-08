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Песков допустил обсуждение «субстантивных вопросов» в день рождения Путина

Ведомости

В день рождения президента РФ Владимира Путина главы стран СНГ могли обсуждать субстантивные вопросы в неформальной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Это было абсолютно частное, неформальное общение, хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы», – пояснил представитель Кремля.

7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. По словам Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».

Путина поздравили президенты Белоруссии, Абхазии, Армении, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Турции и другие лидеры.

Артисты из Нигера записали рэп-поздравление, оно исполнено на французском, национальном в Нигере языке. Песня называется «Владимир Путин рулит», в ней артисты рассказывают, что президент РФ работает по ночам, отдает энергию народу, а также заявляют о ряде проблем, которые не «вгоняют Путина в грусть». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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