Галант: претендент на пост главы «Хезболлы» мог погибнуть на прошлой неделе
В минобороны Израиля допустили, что претендент на пост главы шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин уже мог быть ликвидирован на прошлой неделе. Об этом заявил глава военного ведомства Йоав Галант, его слова приводит газета The Times of Israel.
«Хезболла» – организация без лидера. [Предыдущий лидер Хасан] Насралла устранен, его преемник, вероятно, тоже. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», – сказал он. Галант добавил, что огневые возможности «Хезболлы» тоже сильно пострадали.
28 сентября «Хезболла» объявила о гибели Насраллы в результате удара израильских военных. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера терактом и осудила действия Израиля.
5 октября Reuters сообщил, что предполагаемый преемник Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Один из источников агентства рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки. 7 октября газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники писала, что после гибели Насраллы «Хезболлу» возглавит коллективное руководство. Критик движения Али аль-Амин отметил, что любой кандидат на этот пост – это «кандидат на смерть».