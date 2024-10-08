Галант: претендент на пост главы «Хезболлы» мог погибнуть на прошлой неделе

5 октября Reuters сообщил, что предполагаемый преемник Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Один из источников агентства рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки. 7 октября газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники писала, что после гибели Насраллы «Хезболлу» возглавит коллективное руководство. Критик движения Али аль-Амин отметил, что любой кандидат на этот пост – это «кандидат на смерть».