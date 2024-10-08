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Путин: страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие Победы

Ведомости

Страны Содружества Независимых Государств в следующем году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.

«В странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – отметил глава государства.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на заседании в широком составе в рамках подготовки празднования годовщины Победы стороны примут обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с этой датой. 

Еще в сентябре 2023 г. Путин призвал отметить 80-летие победы ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. 

В 2024 г. на параде по случаю 79-летия Победы присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены были на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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