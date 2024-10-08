Путин: страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие Победы
Страны Содружества Независимых Государств в следующем году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.
«В странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – отметил глава государства.
7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на заседании в широком составе в рамках подготовки празднования годовщины Победы стороны примут обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с этой датой.
Еще в сентябре 2023 г. Путин призвал отметить 80-летие победы ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.
В 2024 г. на параде по случаю 79-летия Победы присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены были на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.