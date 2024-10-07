Владимир Путин 8 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Владимир Путин 8 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГПредшествовать саммиту будет неформальная встреча лидеров, которая пройдет 7 октября
В Кремле 8 октября состоится заседание совета глав государств СНГ. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В 2024 г. Россия председательствует в СНГ, в этом контексте ведется «активная работа по выполнению положений концепции нашего председательства в СНГ в 2024 г.», в том числе и проведение более 150 мероприятий – большая часть из которых уже состоялась, рассказал Ушаков. «Завтрашний совет глав государств в Кремле под председательством Владимира Путина станет кульминацией работы России как председательствующей в СНГ страны в 2024 г.», – сказал помощник президента.
Путин проинформирует коллег по СНГ о предварительных результатах российского председательства за прошедшие девять месяцев, отметил Ушаков: «Россия в ходе председательства в СНГ сосредоточилась на задачах дальнейшего углубления всестороннего партнерства в рамках содружества, повышении эффективности его деятельности, укрепления роли и авторитета СНГ как весьма успешного регионального интеграционного объединения».
Лидеры стран СНГ встретятся 8 октября в 12.55 в Кремле. После церемонии фотографирования состоится заседание глав государств в узком составе, затем в расширенном. После этого пройдет церемония подписания документов. Затем генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформирует журналистов об итогах дискуссии. Завершится саммит приемом в честь участников.
В проекте повестки саммита 14 вопросов, рассказал Ушаков. По его словам, главы государств обсудят итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в 2024 г. и определят основные задачи на 2025 г., обсудят актуальные региональные и международные проблемы и шаги по повышению эффективности работы организации, ее исполнительных структур, отраслевых органов сотрудничества.
В узком составе планируется обсудить три вопроса, рассказал Ушаков. Во-первых, будет обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, в том числе будет закрытая дискуссия глав государств по самым разным вопросам. Во-вторых, обсудят вопрос о председательстве в СНГ в 2025 г., председателем организации будет Таджикистан. В-третьих, обсудят проведение очередного заседания совета глав государств. Ушаков сказал, что оно состоится 10 октября 2025 г. в Душанбе.
На заседании в широком составе в рамках подготовки празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. будет принято обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с этой датой. По этому вопросу выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также будет принято решение об учреждении почетного звания СНГ «Город трудовой славы 1941-1945 годы», оно будет присваиваться городам, жители которых внесли особый вклад в достижение победы и звание «станет символом уважения коллективного подвига наших народ всем тем, кто работой в тылу помогал приближать общую победу», отметил Ушаков.
Также на заседании лидеры стран СНГ заслушают доклад председателя совета межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о совершенствовании деятельности межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям. На заседании объявят, что 2027 г. будет годом правового просвещения. Планируется принять несколько документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности. Ушаков отметил, что Россия придает большое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества стран СНГ в деле по дерадикализации на 2025-2027 гг. Подготовлен также протокол о внесении изменений в договор СНГ от 2010 г. о межгосударственном розыске лиц.
Будет и несколько кадровых вопросов. Предлагается также одобрить предложение о председателе координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны – им будет назначен командующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, сказал Ушаков. Путин вручит Орден дружбы заместителю генсекретаря СНГ Ильхому Нематову за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами СНГ. Кроме того, Владимир Путин подтвердит приглашение всем лидерам стран СНГ принять участие в мероприятиях «БРИКС плюс/аутрич», которые состоятся 23-24 октября в Казани.
Накануне саммита 7 октября вечером состоится неформальная встреча Путина с лидерами стран СНГ, сказал Ушаков: «Это своего рода подготовка к саммиту стран СНГ. В ходе неформального общения будут затронуты многие другие вопросы, в том числе региональные и международные. Этот неформальный такой дружеский формат, предусматривающий свободную дискуссию, весьма и весьма продуктивен». По словам Ушакова, в конце декабря по традиции в Санкт-Петербурге будет еще одна неформальная встреча лидеров стран СНГ. В этом году к этой встрече будет привязано заседание саммита глав государств ЕАЭС.
Кроме того у Владимира Путина 8-9 октября планируются и двусторонние встречи: 8 октября – сначала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. А 9 октября Путин проведет переговоры с Лукашенко.