Владимир Путин 8 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

На заседании в широком составе в рамках подготовки празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. будет принято обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с этой датой. По этому вопросу выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также будет принято решение об учреждении почетного звания СНГ «Город трудовой славы 1941-1945 годы», оно будет присваиваться городам, жители которых внесли особый вклад в достижение победы и звание «станет символом уважения коллективного подвига наших народ всем тем, кто работой в тылу помогал приближать общую победу», отметил Ушаков.