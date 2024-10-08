WSJ: Харрис испытывает трудности с привлечением «избирателей из рабочего класса»
Демократы в США беспокоятся о том, что кандидат в президенты Камала Харрис испытывает трудности с привлечением внимания избирателей из рабочего класса в традиционно демократических штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Ее соперник на ноябрьских президентских выборах Дональд Трамп «усердно обхаживает» членов профсоюзов и белых избирателей без высшего образования, делая акцент на высоких ценах, производстве и угрозе Китая для американской экономики.
Демократы Мичигана призывают Харрис более открыто апеллировать к работникам автопрома и «синим воротничкам», подчеркивая работу администрации по развитию промышленности и строительству новых заводов.
Хотя Харрис заручилась поддержкой некоторых влиятельных профсоюзов, включая United Auto Workers и Service Employees International Union, другие отказались от поддержки. Международное братство командных рабочих отказалось поддержать обоих кандидатов, как и Международная ассоциация пожарных. Четыре года назад они поддержали Байдена.
Представители кампании Харрис заявили, что она регулярно посещает «демократические» штаты и постоянно ведет разъяснительную работу с избирателями из рабочего класса. Они также отметили, что она разработала планы по таким вопросам, как завышение цен и цены на рецептурные лекарства. В прошлом месяце вице-президент выступил в Питтсбурге с экономической речью, посвященной промышленному производству.
7 октября губернатор Флориды Рон Десантис отказался отвечать на звонок Харрис по поводу надвигающегося на штат урагана «Милтон». Команда губернатора считает, что звонок может иметь политическую подоплеку в контексте грядущих президентских выборов, где Харрис выступает в качестве кандидата в президенты от демократической партии. Десантис же является сторонником республиканца Трампа.