Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: Харрис испытывает трудности с привлечением «избирателей из рабочего класса»

Ведомости

Демократы в США беспокоятся о том, что кандидат в президенты Камала Харрис испытывает трудности с привлечением внимания избирателей из рабочего класса в традиционно демократических штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ее соперник на ноябрьских президентских выборах Дональд Трамп «усердно обхаживает» членов профсоюзов и белых избирателей без высшего образования, делая акцент на высоких ценах, производстве и угрозе Китая для американской экономики.

Демократы Мичигана призывают Харрис более открыто апеллировать к работникам автопрома и «синим воротничкам», подчеркивая работу администрации по развитию промышленности и строительству новых заводов.

Хотя Харрис заручилась поддержкой некоторых влиятельных профсоюзов, включая United Auto Workers и Service Employees International Union, другие отказались от поддержки. Международное братство командных рабочих отказалось поддержать обоих кандидатов, как и Международная ассоциация пожарных. Четыре года назад они поддержали Байдена.

Представители кампании Харрис заявили, что она регулярно посещает «демократические» штаты и постоянно ведет разъяснительную работу с избирателями из рабочего класса. Они также отметили, что она разработала планы по таким вопросам, как завышение цен и цены на рецептурные лекарства. В прошлом месяце вице-президент выступил в Питтсбурге с экономической речью, посвященной промышленному производству.

7 октября губернатор Флориды Рон Десантис отказался отвечать на звонок Харрис по поводу надвигающегося на штат урагана «Милтон». Команда губернатора считает, что звонок может иметь политическую подоплеку в контексте грядущих президентских выборов, где Харрис выступает в качестве кандидата в президенты от демократической партии. Десантис же является сторонником республиканца Трампа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных