WSJ: Харрис испытывает трудности с привлечением «избирателей из рабочего класса»

Представители кампании Харрис заявили, что она регулярно посещает «демократические» штаты и постоянно ведет разъяснительную работу с избирателями из рабочего класса. Они также отметили, что она разработала планы по таким вопросам, как завышение цен и цены на рецептурные лекарства. В прошлом месяце вице-президент выступил в Питтсбурге с экономической речью, посвященной промышленному производству.