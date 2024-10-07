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Губернатор Флориды отказался разговаривать по телефону с Харрис

Ведомости

Губернатор Флориды Рон Десантис отказался отвечать на звонок вице-президента Камалы Харрис по поводу надвигающегося на штат урагана «Милтон», сообщил ABC News источник, близкий к губернатору .

Команда губернатора считает, что звонок вице-президента может иметь политическую подоплеку в контексте грядущих президентских выборов, где Харрис выступает в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Десантис же является сторонником республиканца Дональда Трампа.

В аппарате Десантиса также сообщили, что губернатор не разговаривал с президентом США Джо Байденом в течение последних нескольких дней после урагана «Хелен».

Вместе с тем в Белом доме заявили, что администрация Байдена работает с местными органами власти во Флориде, чтобы убедиться, что они заранее подготовились к приходу «Милтона».

2 октября министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас заявил, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.

Заявление было сделано после того, как на страну обрушился ураган «Хелен», в результате последствий которого погибло более 200 человек в разных штатах, в том числе во Флориде. Отношение к пострадавшим вызвало критику в части общества США, особенно среди сторонников Трампа. Они обвинили власти, включая FEMA, в том, что они выделяют большие средства для помощи нелегальным мигрантам и Украине, в то время как тем, кто пострадал и остался без жилья после последнего урагана, решили выделить по $750.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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