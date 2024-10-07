Губернатор Флориды отказался разговаривать по телефону с Харрис
Губернатор Флориды Рон Десантис отказался отвечать на звонок вице-президента Камалы Харрис по поводу надвигающегося на штат урагана «Милтон», сообщил ABC News источник, близкий к губернатору .
Команда губернатора считает, что звонок вице-президента может иметь политическую подоплеку в контексте грядущих президентских выборов, где Харрис выступает в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Десантис же является сторонником республиканца Дональда Трампа.
В аппарате Десантиса также сообщили, что губернатор не разговаривал с президентом США Джо Байденом в течение последних нескольких дней после урагана «Хелен».
Вместе с тем в Белом доме заявили, что администрация Байдена работает с местными органами власти во Флориде, чтобы убедиться, что они заранее подготовились к приходу «Милтона».
2 октября министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас заявил, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.
Заявление было сделано после того, как на страну обрушился ураган «Хелен», в результате последствий которого погибло более 200 человек в разных штатах, в том числе во Флориде. Отношение к пострадавшим вызвало критику в части общества США, особенно среди сторонников Трампа. Они обвинили власти, включая FEMA, в том, что они выделяют большие средства для помощи нелегальным мигрантам и Украине, в то время как тем, кто пострадал и остался без жилья после последнего урагана, решили выделить по $750.