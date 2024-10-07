Губернатор Флориды отказался разговаривать по телефону с Харрис

Заявление было сделано после того, как на страну обрушился ураган «Хелен», в результате последствий которого погибло более 200 человек в разных штатах, в том числе во Флориде. Отношение к пострадавшим вызвало критику в части общества США, особенно среди сторонников Трампа. Они обвинили власти, включая FEMA, в том, что они выделяют большие средства для помощи нелегальным мигрантам и Украине, в то время как тем, кто пострадал и остался без жилья после последнего урагана, решили выделить по $750.