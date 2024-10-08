Bloomberg: лидеры стран Запада обсудят Украину перед встречей с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 октября, примет в Берлине лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя правительства ФРГ.
Встреча Шольца, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера пройдет перед переговорами в формате «Рамштайн», в которых примет участие глава Украины Владимир Зеленский.
По словам источника Bloomberg, основное внимание стороны уделят продолжению военной и финансовой поддержки Киева. Предполагается, что они также обсудят пути обеспечения «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Собеседник агентства добавил, что Германия также, вероятно, объявит о дополнительном пакете военной помощи на предстоящей встрече.
3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по РФ тоже будет обсуждаться 12 октября на встрече в формате «Рамштайн». По информации газеты The Washington Post, Украине также предложат конкретные шаги для будущего членства в НАТО.