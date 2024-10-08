Bloomberg: лидеры стран Запада обсудят Украину перед встречей с Зеленским

По словам источника Bloomberg, основное внимание стороны уделят продолжению военной и финансовой поддержки Киева. Предполагается, что они также обсудят пути обеспечения «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Собеседник агентства добавил, что Германия также, вероятно, объявит о дополнительном пакете военной помощи на предстоящей встрече.