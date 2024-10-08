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Bloomberg: лидеры стран Запада обсудят Украину перед встречей с Зеленским

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 октября, примет в Берлине лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя правительства ФРГ.

Встреча Шольца, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера пройдет перед переговорами в формате «Рамштайн», в которых примет участие глава Украины Владимир Зеленский.

По словам источника Bloomberg, основное внимание стороны уделят продолжению военной и финансовой поддержки Киева. Предполагается, что они также обсудят пути обеспечения «справедливого и устойчивого мира» для Украины. Собеседник агентства добавил, что Германия также, вероятно, объявит о дополнительном пакете военной помощи на предстоящей встрече.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по РФ тоже будет обсуждаться 12 октября на встрече в формате «Рамштайн». По информации газеты The Washington Post, Украине также предложат конкретные шаги для будущего членства в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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