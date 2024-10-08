Лукашенко передал Путину подарок от белорусских мастеров

7 октября Путину исполнилось 72 года. Это его 20-й день рождения на посту президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».