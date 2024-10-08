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Лукашенко передал Путину подарок от белорусских мастеров

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес российскому лидеру Владимиру Путину ко дню рождения «серьезный подарок», созданный белорусскими мастерами. Об этом сам сообщил журналистам, передает БелТА.

«Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России. Думаю, он вам может показать. Вам понравится», – отметил Лукашенко.

Лукашенко в поздравлении Путину выразил уверенность, что Москва и Минск будут сотрудничать по перспективным направлениям, «отвечающим современным вызовам». Он пожелал президенту России здоровья, счастья и успехов.

7 октября Путину исполнилось 72 года. Это его 20-й день рождения на посту президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».

В день рождения российского лидера также поздравили президент Абхазии Аслан Бжания, король Бахрейна шейх Хамад Бен Иса Аль Халифа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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