Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку в октябре
Армения готова подписать проект мирного договора с Азербайджаном уже в октябре, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Среди принципиальных вопросов Пашинян выделил обоюдное признание территориальной целостности, а также подтверждение отсутствия территориальных претензий и обязательства не выдвигать их в будущем. Кроме того, премьер Армении обратил внимание на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга и принцип неприменения силы и угрозы силой.
«Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой", и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что это официальная позиция Армении.
В сентябре Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же он заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.