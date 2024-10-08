Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку в октябре

«Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой", и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что это официальная позиция Армении.