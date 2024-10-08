Лавров: РФ немедленно ответит на разрешение Киеву бить дальнобойным оружием
Если страны НАТО разрешат Киеву использовать дальнобойное оружие против России, то ее ответ будет незамедлительным. Об этом в комментарии «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент [России Владимир Путин] сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. <…> Если оно будет принято, мы об этом узнаем, и схема, о которой упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», – сказал Лавров.
12 сентября Путин заявил, что украинская армия самостоятельно не может применять против России дальнобойное высокоточное оружие западного производства, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент. Если НАТО, США и европейские страны пойдут на этот шаг, то он будет означать их прямое участие в войне против России, отметил он. Поэтому власти страны будут «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», предупредил Путин.