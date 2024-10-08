Лавров: РФ немедленно ответит на разрешение Киеву бить дальнобойным оружием

12 сентября Путин заявил, что украинская армия самостоятельно не может применять против России дальнобойное высокоточное оружие западного производства, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент. Если НАТО, США и европейские страны пойдут на этот шаг, то он будет означать их прямое участие в войне против России, отметил он. Поэтому власти страны будут «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», предупредил Путин.