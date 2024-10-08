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Президент Хорватии не допустит отправку своих солдат на Украину

Ведомости

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что пока он занимает свой пост, хорватские солдаты не будут отправлены на Украину. Его слова передает агентство Tanjug.

Миланович также считает, что миссия НАТО для тренировки украинских солдат является вмешательством альянса в конфликт и что он «однозначно против этого».

«Мы все оказались в катастрофическом положении», – сказал президент Хорватии в своем обращении к журналистам в Тивате после саммита Брдо-Бриони.

Саммит Брдо-Бриони – ежегодное многостороннее мероприятие на Западных Балканах, которое было инициировано в 2013 г. президентами Словении и Хорватии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе отметил, что ситуация в зоне боевых действий складывается непросто для Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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