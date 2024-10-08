Президент Хорватии не допустит отправку своих солдат на Украину
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что пока он занимает свой пост, хорватские солдаты не будут отправлены на Украину. Его слова передает агентство Tanjug.
Миланович также считает, что миссия НАТО для тренировки украинских солдат является вмешательством альянса в конфликт и что он «однозначно против этого».
«Мы все оказались в катастрофическом положении», – сказал президент Хорватии в своем обращении к журналистам в Тивате после саммита Брдо-Бриони.
Саммит Брдо-Бриони – ежегодное многостороннее мероприятие на Западных Балканах, которое было инициировано в 2013 г. президентами Словении и Хорватии.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе отметил, что ситуация в зоне боевых действий складывается непросто для Украины.