Рютте назвал сложной для Украины ситуацию в зоне боевых действий

В видеообращении от 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский также говорил об «очень непростой ситуации» для ВСУ в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что Украина должна достичь этой осенью всего, «чего можно добиться». По его словам, сейчас идет подготовка к октябрьской встрече в Рамштайне, где Киев намерен представить Западу «все детали и аргументы», как он планирует достичь результатов «в ближайшие месяцы».