Рютте назвал сложной для Украины ситуацию в зоне боевых действий
Ситуация в зоне боевых действий складывается непросто для Украины, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Украина вторглась на территорию Курской области, но в то же время и Россия достигла «определенного прогресса» в зоне боевых действий.
В видеообращении от 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский также говорил об «очень непростой ситуации» для ВСУ в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что Украина должна достичь этой осенью всего, «чего можно добиться». По его словам, сейчас идет подготовка к октябрьской встрече в Рамштайне, где Киев намерен представить Западу «все детали и аргументы», как он планирует достичь результатов «в ближайшие месяцы».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.
1 октября Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль двух сел в ДНР и Харьковской области – Вишневое и Крутой Яр. 30 сентября ВС РФ заняли поселок Нелеповка в ДНР. На прошлой неделе российские войска взяли четыре населенных пункта в ДНР.