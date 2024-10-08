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Боррель: Грузия отдаляется от ЕС

Ведомости

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что власти Грузии принимают такие законы, которые отдаляют страну от вступления в объединение.

Он привел в пример закон об иноагентах, который, по его словам, «душит гражданское общество и медиаорганизации».

Боррель сообщил, что ЕС, в свою очередь, отреагировал соотвествующими мерами: был превран процесс вступления Грузии в ЕС, приостановлена поддержка ЕС через Европейский фонд в мира в объеме 30 млн евро.

Он заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, станут серьезным испытанием для демократии.

3 марта 2022 г. Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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