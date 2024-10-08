Боррель: Грузия отдаляется от ЕС
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что власти Грузии принимают такие законы, которые отдаляют страну от вступления в объединение.
Он привел в пример закон об иноагентах, который, по его словам, «душит гражданское общество и медиаорганизации».
Боррель сообщил, что ЕС, в свою очередь, отреагировал соотвествующими мерами: был превран процесс вступления Грузии в ЕС, приостановлена поддержка ЕС через Европейский фонд в мира в объеме 30 млн евро.
Он заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, станут серьезным испытанием для демократии.
3 марта 2022 г. Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.