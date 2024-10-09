Песков назвал квадробику «полной ерундой»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что движение квадроберов является «полной ерундой».
За последние несколько недель тема квадроберов неоднократно поднималась в Госдуме. В частности, заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Детей, копирующих поведение животных, она назвала «жертвами пропаганды».
8 октября движение обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян. Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лавров поинтересовался у Мирзояна, есть ли в Армении квадроберы. Армянский министр ответил, что знает о новом движении.
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой, писали «Ведомости».