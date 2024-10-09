FT: Киев рассматривает снятие запрета на экспорт дронов

Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. По данным FT, Киеву не хватает средств для закупки БПЛА, «не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки». В России же, напротив, производство оружия значительно активизировалось. Украинские промышленники оценивают преимущество Москвы в области беспилотников на поле боя как пять – десять к одному.