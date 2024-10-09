FT: Киев рассматривает снятие запрета на экспорт дронов
Украина рассматривает возможность отмены ограничений на экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военное время в связи с потребностью в средствах для увеличения производства дронов. Об этом сообщает Financial Times.
«Официальные лица и участники отрасли говорят о необходимости расширения масштабов поставок, чтобы сравняться с российскими возможностями на поле боя», – говорится в материале.
Издание отмечает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «отчаянно нуждаются» в большем количестве дронов. На фоне ограниченности государственных ресурсов, необходимых для оплаты военных поставок, производящие беспилотники предприятия ищут возможность продать излишки за границу – так они могут получить доход для выпуска большего количества дронов для армии.
По словам украинского депутата Александра Мариковского, на экспорте БПЛА Украина может заработать до $20 млрд. В 2024 г. бюджет Украины на вооружение составляет $6 млрд, примерно треть из которых приходится на беспилотники.
Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. По данным FT, Киеву не хватает средств для закупки БПЛА, «не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки». В России же, напротив, производство оружия значительно активизировалось. Украинские промышленники оценивают преимущество Москвы в области беспилотников на поле боя как пять – десять к одному.
9 октября CNN со ссылкой на источники писала, что главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, необходимых, как он считает, украинской армии для реализации так называемого «плана победы» президента Владимира Зеленского. В перечень включены система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность». По словам собеседников, список был представлен конгрессу США в начале сентября.