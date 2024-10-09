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FT: Киев рассматривает снятие запрета на экспорт дронов

Ведомости

Украина рассматривает возможность отмены ограничений на экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военное время в связи с потребностью в средствах для увеличения производства дронов. Об этом сообщает Financial Times.

«Официальные лица и участники отрасли говорят о необходимости расширения масштабов поставок, чтобы сравняться с российскими возможностями на поле боя», – говорится в материале.

Издание отмечает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «отчаянно нуждаются» в большем количестве дронов. На фоне ограниченности государственных ресурсов, необходимых для оплаты военных поставок, производящие беспилотники предприятия ищут возможность продать излишки за границу – так они могут получить доход для выпуска большего количества дронов для армии.

По словам украинского депутата Александра Мариковского, на экспорте БПЛА Украина может заработать до $20 млрд. В 2024 г. бюджет Украины на вооружение составляет $6 млрд, примерно треть из которых приходится на беспилотники.

Украина установила запрет на экспорт военных товаров после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. для максимального обеспечения своей армии. По данным FT, Киеву не хватает средств для закупки БПЛА, «не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки». В России же, напротив, производство оружия значительно активизировалось. Украинские промышленники оценивают преимущество Москвы в области беспилотников на поле боя как пять – десять к одному.

9 октября CNN со ссылкой на источники писала, что главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, необходимых, как он считает, украинской армии для реализации так называемого «плана победы» президента Владимира Зеленского. В перечень включены система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность». По словам собеседников, список был представлен конгрессу США в начале сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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