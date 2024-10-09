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Посольство России в США возмутили слова Харрис о Путине

Ведомости

Высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес главы российского государства Владимира Путина являются неприемлемыми и говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Такой комментарий в своем Telegram-канале опубликовало посольство РФ в США.

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки. <…> Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей «стратегическое поражение» их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», – говорится в заявлении.

Заявление посольства последовало после интервью Харрис радиостанции SiriusXM. В нем она прокомментировала новую книгу американского журналиста Боба Вудварда под названием «Война», в которой утверждается, что республиканец Дональд Трамп во время пандемии якобы тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19. Харрис раскритиковала Трампа и также назвала президента РФ «диктатором-убийцей».

В сентябре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выражал надежду, что оба кандидата в президенты США – Харрис и Трамп – оставят в покое имя российского лидера. Он пояснил, что фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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