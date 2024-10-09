Посольство России в США возмутили слова Харрис о Путине
Высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес главы российского государства Владимира Путина являются неприемлемыми и говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Такой комментарий в своем Telegram-канале опубликовало посольство РФ в США.
«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки. <…> Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей «стратегическое поражение» их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», – говорится в заявлении.
Заявление посольства последовало после интервью Харрис радиостанции SiriusXM. В нем она прокомментировала новую книгу американского журналиста Боба Вудварда под названием «Война», в которой утверждается, что республиканец Дональд Трамп во время пандемии якобы тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19. Харрис раскритиковала Трампа и также назвала президента РФ «диктатором-убийцей».
В сентябре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выражал надежду, что оба кандидата в президенты США – Харрис и Трамп – оставят в покое имя российского лидера. Он пояснил, что фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США.