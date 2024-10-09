Посольство России в США возмутили слова Харрис о Путине

Заявление посольства последовало после интервью Харрис радиостанции SiriusXM. В нем она прокомментировала новую книгу американского журналиста Боба Вудварда под названием «Война», в которой утверждается, что республиканец Дональд Трамп во время пандемии якобы тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19. Харрис раскритиковала Трампа и также назвала президента РФ «диктатором-убийцей».