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КНДР перекрывает дороги с Южной Кореей

Ведомости

КНДР перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей, пишет центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление генштаба Северной Кореи.

Причиной перекрытия дорог стали «военные маневры» Южной Кореи вдоль границы с КНДР.

«Блокада границы с Южной Кореей, нашим врагом номер один и неизменным главным врагом, является мерой самообороны, направленной на сдерживание войны и защиту безопасности республики», – говорится в заявлении.

Перекрытие дорог началось 9 октября. В сообщении указывается, что северокорейские военные предупредили военных США о строительстве укреплений.

15 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей снижения напряженности, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. Юн призывал Северную Корею ответить на предложение, заявив, что диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях.

10 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо усовершенствовать ядерные силы и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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