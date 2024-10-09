КНДР перекрывает дороги с Южной Кореей
КНДР перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей, пишет центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление генштаба Северной Кореи.
Причиной перекрытия дорог стали «военные маневры» Южной Кореи вдоль границы с КНДР.
«Блокада границы с Южной Кореей, нашим врагом номер один и неизменным главным врагом, является мерой самообороны, направленной на сдерживание войны и защиту безопасности республики», – говорится в заявлении.
Перекрытие дорог началось 9 октября. В сообщении указывается, что северокорейские военные предупредили военных США о строительстве укреплений.
15 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей снижения напряженности, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. Юн призывал Северную Корею ответить на предложение, заявив, что диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях.
10 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо усовершенствовать ядерные силы и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные.