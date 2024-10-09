КНДР перекрывает дороги с Южной Кореей

15 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей снижения напряженности, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. Юн призывал Северную Корею ответить на предложение, заявив, что диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях.