Полпред в УрФО Жога прибыл в Челябинскую область для осмотра оборонных заводов
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога прибыл в Челябинскую область, сообщает «РИА Новости» в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в УрФО 2 октября. Прежде Жога был председателем народного совета ДНР, он также является участником президентской образовательной программы «Время героев». Ранее пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который в конце сентября был избран первым вице-спикером Совета Федерации.
4 октября Якушев представил Жогу в Екатеринбурге. На церемонии представления полпред Жога назвал своей задачей сохранение и приумножение благосостояния и благополучия Уральского федерального округа, его развитие. Он также отметил, что на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.