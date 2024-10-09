Полпред в УрФО Жога прибыл в Челябинскую область для осмотра оборонных заводов

4 октября Якушев представил Жогу в Екатеринбурге. На церемонии представления полпред Жога назвал своей задачей сохранение и приумножение благосостояния и благополучия Уральского федерального округа, его развитие. Он также отметил, что на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.