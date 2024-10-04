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На Урале представили нового полпреда президента Жогу

Ведомости

Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев представил своего преемника Артема Жогу в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Я представляю Артема Жогу в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. <…> Он прошел программу обучения "Время героев" для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти», – сказал Якушев.

Жога на церемонии представления полпреда заявил, что его задача состоит в сохранении и приумножении благосостояния и благополучия УрФО, а также в его развитии. Он подчеркнул, что «самое главное – это люди», отметив, что на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.

2 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В конце сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.

Жога с 20 сентября 2023 г. является председателем народного совета ДНР. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона. В этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. Жога также является участником президентской образовательной программы «Время героев».

В декабре 2023 г. военный спросил Путина, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024, на что глава государства ответил положительно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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