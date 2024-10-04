На Урале представили нового полпреда президента Жогу
Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев представил своего преемника Артема Жогу в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
«Я представляю Артема Жогу в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. <…> Он прошел программу обучения "Время героев" для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти», – сказал Якушев.
Жога на церемонии представления полпреда заявил, что его задача состоит в сохранении и приумножении благосостояния и благополучия УрФО, а также в его развитии. Он подчеркнул, что «самое главное – это люди», отметив, что на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.
2 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В конце сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.
Жога с 20 сентября 2023 г. является председателем народного совета ДНР. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона. В этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. Жога также является участником президентской образовательной программы «Время героев».
В декабре 2023 г. военный спросил Путина, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024, на что глава государства ответил положительно.