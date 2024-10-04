На Урале представили нового полпреда президента Жогу

Жога на церемонии представления полпреда заявил, что его задача состоит в сохранении и приумножении благосостояния и благополучия УрФО, а также в его развитии. Он подчеркнул, что «самое главное – это люди», отметив, что на Урале живут «сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину» люди.