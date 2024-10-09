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В Ирландии украинским беженцам ограничат выдачу жилья с марта 2025 года

Ведомости

Власти Ирландии намерены ограничить выдачу жилья новоприбывшим беженцам с Украины, сообщает газета The Irish Times. Предполагается, что украинцам не будут предоставлять жилье, новый порядок начнет действовать с марта 2025 г.

Мера направлена на сокращение числа граждан Украины, проживающих в финансируемом государственном жилье. Чиновники рассматривают и другие варианты, в том числе введение нового правила «максимального срока пребывания». Этот подход ориентирован на выезд украинцев, которые находились в муниципальном жилье дольше всего.

Список возможных мер, обсуждаемых высокопоставленными чиновниками, также включает в себя прекращение предоставления жилья украинцам, которые зарабатывают выше определенного порога. По последним данным от ирландского департамента интеграции, число граждан Украины, проживающих в государственных помещениях, составило 35 833 человека. Годом ранее аналогичный показатель был 58 830 человек.

Прибывающие в Евросоюз граждане Украины автоматически получают статус временной защиты, который позволяет им жить и работать на территории стран ЕС. Действие статуса защиты должно прекратиться в марте 2026 г., подготовка к этому ведется на официальном уровне.

В сентябре в Норвегии также начали действовать новые правила для граждан Украины. С 28 сентября беженцам, проживавшим в регионах, которые норвежские власти считают безопасными, больше не дают возможность получить коллективную защиту в стране. Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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