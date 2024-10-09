В Ирландии украинским беженцам ограничат выдачу жилья с марта 2025 года
Власти Ирландии намерены ограничить выдачу жилья новоприбывшим беженцам с Украины, сообщает газета The Irish Times. Предполагается, что украинцам не будут предоставлять жилье, новый порядок начнет действовать с марта 2025 г.
Мера направлена на сокращение числа граждан Украины, проживающих в финансируемом государственном жилье. Чиновники рассматривают и другие варианты, в том числе введение нового правила «максимального срока пребывания». Этот подход ориентирован на выезд украинцев, которые находились в муниципальном жилье дольше всего.
Список возможных мер, обсуждаемых высокопоставленными чиновниками, также включает в себя прекращение предоставления жилья украинцам, которые зарабатывают выше определенного порога. По последним данным от ирландского департамента интеграции, число граждан Украины, проживающих в государственных помещениях, составило 35 833 человека. Годом ранее аналогичный показатель был 58 830 человек.
Прибывающие в Евросоюз граждане Украины автоматически получают статус временной защиты, который позволяет им жить и работать на территории стран ЕС. Действие статуса защиты должно прекратиться в марте 2026 г., подготовка к этому ведется на официальном уровне.
В сентябре в Норвегии также начали действовать новые правила для граждан Украины. С 28 сентября беженцам, проживавшим в регионах, которые норвежские власти считают безопасными, больше не дают возможность получить коллективную защиту в стране. Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство.