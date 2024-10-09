В Ирландии украинским беженцам ограничат выдачу жилья с марта 2025 года

В сентябре в Норвегии также начали действовать новые правила для граждан Украины. С 28 сентября беженцам, проживавшим в регионах, которые норвежские власти считают безопасными, больше не дают возможность получить коллективную защиту в стране. Изменения не распространяются на людей, подавших заявление до 28 сентября, тех, кому уже была предоставлена коллективная защита и которым будет продлен вид на жительство.