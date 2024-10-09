Sky News: «Хамас» и «Фатх» договорились создать комитет по управлению Газой
Представители палестинских движений «Хамас» и «Фатх» договорились о создании комитета по управлению сектором Газа, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Предполагается, что комитет будет состоять из 10-15 человек, не принадлежащих палестинским фракциям. Им поручат управление контрольно-пропускными пунктами, делами здравоохранения, оказания помощи, социального развития и образования. По словам источника, финансирование комитета будет поступать из международных организаций, а также из бюджета правительства Палестины.
Решение о создании комитета было принято 8 октября во время первого дня консультаций, которые проходят в Каире. На встрече 9 октября «Хамас» и «Фатх» планируют обсудить детали формирования комитета и его работы, говорит источник телеканала.
В конце июля представители 14 палестинских фракций приняли участие в переговорах в Китае по вопросу примирения, они продлились три дня. Объединения подписали Пекинскую декларацию о прекращении раскола, включающую в себя намерение создать после окончания войны временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины. Среди подписантов были радикальное движение «Хамас» и движение «Фатх».