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Sky News: «Хамас» и «Фатх» договорились создать комитет по управлению Газой

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Представители палестинских движений «Хамас» и «Фатх» договорились о создании комитета по управлению сектором Газа, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Предполагается, что комитет будет состоять из 10-15 человек, не принадлежащих палестинским фракциям. Им поручат управление контрольно-пропускными пунктами, делами здравоохранения, оказания помощи, социального развития и образования. По словам источника, финансирование комитета будет поступать из международных организаций, а также из бюджета правительства Палестины.

Решение о создании комитета было принято 8 октября во время первого дня консультаций, которые проходят в Каире. На встрече 9 октября «Хамас» и «Фатх» планируют обсудить детали формирования комитета и его работы, говорит источник телеканала.

В конце июля представители 14 палестинских фракций приняли участие в переговорах в Китае по вопросу примирения, они продлились три дня. Объединения подписали Пекинскую декларацию о прекращении раскола, включающую в себя намерение создать после окончания войны временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины. Среди подписантов были радикальное движение «Хамас» и движение «Фатх».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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