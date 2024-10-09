Sky News: «Хамас» и «Фатх» договорились создать комитет по управлению Газой

Предполагается, что комитет будет состоять из 10-15 человек, не принадлежащих палестинским фракциям. Им поручат управление контрольно-пропускными пунктами, делами здравоохранения, оказания помощи, социального развития и образования. По словам источника, финансирование комитета будет поступать из международных организаций, а также из бюджета правительства Палестины.