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Иран заявил о кибератаке на системы ПВО Израиля

Ведомости

Во время ракетных ударов по Израилю Иран совершил кибератаку на системы противовоздушной обороны (ПВО) этой страны, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Эбрахим Джабари.

«Одновременно с атакой мы провели кибероперацию и [использовали средства] радиоэлектронной борьбы против систем [противовоздушной] обороны израильских преступников, благодаря этому наши ракеты обошли [ПВО] и поразили намеченные цели», – сказал Джабари (цитата по ТАСС).

Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет вечером 1 октября. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана. Кроме того, четырьмя днями ранее был убит глава «Хезболлы» Хасан Насралла.

Тегеран обосновал удары местью за гибель Насраллы и лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании. Атака КСИР началась с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и минобороны страны.

2 октября The New York Times писала, что Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ, в случае если Израиль или США нанесут ответный удар.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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