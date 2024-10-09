Иран заявил о кибератаке на системы ПВО Израиля

Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет вечером 1 октября. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана. Кроме того, четырьмя днями ранее был убит глава «Хезболлы» Хасан Насралла.