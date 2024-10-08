NYT: удар Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана маловероятен

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана и через четыре дня – после убийства Насраллы. Атака КСИР началась с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и минобороны страны.