NYT: удар Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана маловероятен
Успешная атака Израиля на ядерную инфраструктуру Ирана маловероятна, особенно без помощи Вашингтона, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Издание подчеркивает, что американская сторона сама переживает из-за возможной атаки Израиля, который, как отмечается, готовился к ней 22 года. Несмотря на подготовку, ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о «пропорциональности» любого ответа, предупредив израильскую сторону. В самом Израиле после обсуждений было решено оставить ядерную инфраструктуру на случай дальнейшей эскалации конфликта, пишет NYT.
Издание также напоминает о сообщении МАГАТЭ в конце августа 2024 г. о наращивании запасов обогащенного урана в Иране. Организация отмечала, что Иран вопреки требованиям международного сообщества нарастил запасы обогащенного урана, почти достигнув уровня, позволяющего создать ядерное оружие. Но официально у Ирана оно отсутствует.
Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана и через четыре дня – после убийства Насраллы. Атака КСИР началась с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и минобороны страны.
2 октября NYT сообщало, что Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ, в случае если Израиль или США нанесут ответный удар.