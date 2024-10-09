Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». Об этом сообщает хорватское издание Index.
У Зеленского также запланированы встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, при этом президент Хорватии Зоран Миланович не был приглашен на саммит. Турция, Сербия, Румыния и Молдова будут представлены на уровне министров иностранных дел.
9 октября Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что встречу контактной группы по Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, перенесут из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Во встрече должны были принять участие представители около 50 государств. По данным Reuters, она должна была начаться с выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
Байден отложил свои поездки в Германию и Анголу, намеченные на 10-15 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон». Сроки по поездкам будут согласованы с канцлером Германии Олафом Шольцем позднее.