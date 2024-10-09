Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите

9 октября Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что встречу контактной группы по Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, перенесут из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Во встрече должны были принять участие представители около 50 государств. По данным Reuters, она должна была начаться с выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.