ВС России поразили обеспечивающие нужды ВСУ объекты энергетики Украины
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие украинскую армию горюче-смазочными материалами. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200», а также 68 беспилотников самолетного типа.
3 октября Минобороны сообщало, что российские военные нанесли поражение украинским энергообъектам, обеспечивавшим действия вооруженных сил Украины (ВСУ).
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов. Киев их результаты не признает. Конфликт обострился после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа: с тех пор на территории региона ведутся бои.