Белоусов пообещал раненному на спецоперации капитану помочь с протезированием

Ранее в октябре заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа сообщила, что единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Благодаря работе центра в регионах будет организована поставка необходимых протезов, что позволит обеспечить полноценную реабилитацию военнослужащих.