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Белоусов пообещал раненному на спецоперации капитану помочь с протезированием

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центральный военный госпиталь имени П. В. Мандрыка, где вручил военнослужащим высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда». Одному из них, капитану Максиму Бахареву, Белоусов лично пообещал помочь с протезированием. Видеозапись их общения опубликовал в Telegram телеканал «Звезда».

Как сообщила пресс-служба Минобороны, командир взвода Бахарев лично уничтожил два танка, четыре бронированных машины противника и, несмотря на полученные ранения, продолжал руководить обороной одного из населенных пунктов в Запорожской области и смог остановить наступление украинских войск. Указом президента РФ ему присвоено звание Героя России.

«Все сделаем, что в силах наших – с протезированием, со всем», – сказал министр, обняв капитана.

После вручения наград Белоусов также осмотрел госпиталь и отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для восстановления здоровья военнослужащих.

Ранее в октябре заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа сообщила, что единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Благодаря работе центра в регионах будет организована поставка необходимых протезов, что позволит обеспечить полноценную реабилитацию военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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