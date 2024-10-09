Белоусов пообещал раненному на спецоперации капитану помочь с протезированием
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центральный военный госпиталь имени П. В. Мандрыка, где вручил военнослужащим высшие государственные награды – медали «Золотая Звезда». Одному из них, капитану Максиму Бахареву, Белоусов лично пообещал помочь с протезированием. Видеозапись их общения опубликовал в Telegram телеканал «Звезда».
Как сообщила пресс-служба Минобороны, командир взвода Бахарев лично уничтожил два танка, четыре бронированных машины противника и, несмотря на полученные ранения, продолжал руководить обороной одного из населенных пунктов в Запорожской области и смог остановить наступление украинских войск. Указом президента РФ ему присвоено звание Героя России.
«Все сделаем, что в силах наших – с протезированием, со всем», – сказал министр, обняв капитана.
После вручения наград Белоусов также осмотрел госпиталь и отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для восстановления здоровья военнослужащих.
Ранее в октябре заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа сообщила, что единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Благодаря работе центра в регионах будет организована поставка необходимых протезов, что позволит обеспечить полноценную реабилитацию военнослужащих.