Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Президент Белоруссии родился в 1954 г. в поселке Копысь Витебской области. Фактически он занимает пост главы республики с 1994 г. В 2020 г. он стал президентом Белоруссии на шестой срок подряд. В июле Путин поздравил Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности главы государства, отметив его «огромный авторитет» среди соотечественников.