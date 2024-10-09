Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Белорусский лидер награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.
В своей благодарственной речи Лукашенко объяснил, что рассматривает награду «как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с братской Россией».
Путин присвоил Лукашенко награду в день его рождения. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 70 лет. В поздравительной телеграмме Путин пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Кроме Лукашенко среди иностранцев орден получали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.
Президент Белоруссии родился в 1954 г. в поселке Копысь Витебской области. Фактически он занимает пост главы республики с 1994 г. В 2020 г. он стал президентом Белоруссии на шестой срок подряд. В июле Путин поздравил Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности главы государства, отметив его «огромный авторитет» среди соотечественников.