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Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Белорусский лидер награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.

В своей благодарственной речи Лукашенко объяснил, что рассматривает награду «как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с братской Россией».

Путин присвоил Лукашенко награду в день его рождения. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 70 лет. В поздравительной телеграмме Путин пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Кроме Лукашенко среди иностранцев орден получали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Президент Белоруссии родился в 1954 г. в поселке Копысь Витебской области. Фактически он занимает пост главы республики с 1994 г. В 2020 г. он стал президентом Белоруссии на шестой срок подряд. В июле Путин поздравил Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности главы государства, отметив его «огромный авторитет» среди соотечественников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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