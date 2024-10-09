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СМИ: «Хезболла» готова пойти на прекращение огня с Израилем

Ведомости

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о поддержке усилий по прекращению огня с Израилем, поскольку израильская армия (ЦАХАЛ) продолжила нацеливаться на высшее руководство движения, а также участились бомбардировки. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова заместителя главы «Хезболлы» Наима Касема.

По словам Касема, «Хезболла» согласна на прекращение огня без предварительных условий. Он отметил, что сначала необходимо перемирие, только затем будут обсуждены все мирные условия. Израильские СМИ отмечают, что смена политических нарративов группировки могла произойти не без участия Тегерана. The Jerusalem Post напоминает, что ранее движение относилось к перемирию менее компромиссно.

Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер рассказал, что заявление Касема может свидетельствовать об ослаблении военных сил движения. Также Миллер добавил, что США не доверяют «Хезболле», что мешает верить в тезисы о перемирии. 8 октября «Хезболла» атаковала военную базу разведки Израиля. Кроме того, отряды группировки обстреляли поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее.

Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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