СМИ: «Хезболла» готова пойти на прекращение огня с Израилем
Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о поддержке усилий по прекращению огня с Израилем, поскольку израильская армия (ЦАХАЛ) продолжила нацеливаться на высшее руководство движения, а также участились бомбардировки. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова заместителя главы «Хезболлы» Наима Касема.
По словам Касема, «Хезболла» согласна на прекращение огня без предварительных условий. Он отметил, что сначала необходимо перемирие, только затем будут обсуждены все мирные условия. Израильские СМИ отмечают, что смена политических нарративов группировки могла произойти не без участия Тегерана. The Jerusalem Post напоминает, что ранее движение относилось к перемирию менее компромиссно.
Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер рассказал, что заявление Касема может свидетельствовать об ослаблении военных сил движения. Также Миллер добавил, что США не доверяют «Хезболле», что мешает верить в тезисы о перемирии. 8 октября «Хезболла» атаковала военную базу разведки Израиля. Кроме того, отряды группировки обстреляли поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее.
Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.