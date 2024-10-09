СМИ: «Хезболла» готова пойти на прекращение огня с Израилем

По словам Касема, «Хезболла» согласна на прекращение огня без предварительных условий. Он отметил, что сначала необходимо перемирие, только затем будут обсуждены все мирные условия. Израильские СМИ отмечают, что смена политических нарративов группировки могла произойти не без участия Тегерана. The Jerusalem Post напоминает, что ранее движение относилось к перемирию менее компромиссно.