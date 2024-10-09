CNN: сотрудников ЦРУ обвинили в сексуальных домогательствах
ЦРУ США столкнулось с волной обвинений в сексуальных домогательствах в адрес его сотрудников, тогда как суды не торопятся рассматривать поступающие дела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Многочисленные должностные лица называют домогательства глубоко укоренившейся «культурной» проблемой в шпионском агентстве. Как отмечает телеканал, недавно женщины - информаторы агентства дали показания о сексуальных домогательствах в ЦРУ, не разглашая информацию в СМИ. Несмотря на обвинения, телеканал отмечает, что за последний год ЦРУ претерпело несколько изменений. В частности, был создан специальный центр для получения обращений относительно домогательств. Кроме того, ЦРУ впервые провело внутреннее расследование, направленное на понимание масштабов проблемы сексуальных домогательств.
Согласно результатам расследования, в ЦРУ уровень сексуального насилия на рабочем месте может быть лишь немного выше, чем в среднем по стране, и намного ниже, чем в армии США. 28% респондентов заявили, что столкнулись по крайней мере с одним случаем домогательства во время работы в ЦРУ, а 9% указали, что по крайней мере один такой случай произошел за последние 12 месяцев. По информации СNN, результаты опроса вызвали неоднозначную реакцию. Чиновники США сообщили, что уровень домогательств свидетельствует о положительной трансформации агентства, тогда как источники телеканала в ЦРУ заявили о продолжающейся проблеме, которую нужно решить в скором времени.