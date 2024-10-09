CNN: сотрудников ЦРУ обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно результатам расследования, в ЦРУ уровень сексуального насилия на рабочем месте может быть лишь немного выше, чем в среднем по стране, и намного ниже, чем в армии США. 28% респондентов заявили, что столкнулись по крайней мере с одним случаем домогательства во время работы в ЦРУ, а 9% указали, что по крайней мере один такой случай произошел за последние 12 месяцев. По информации СNN, результаты опроса вызвали неоднозначную реакцию. Чиновники США сообщили, что уровень домогательств свидетельствует о положительной трансформации агентства, тогда как источники телеканала в ЦРУ заявили о продолжающейся проблеме, которую нужно решить в скором времени.