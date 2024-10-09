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CNN: сотрудников ЦРУ обвинили в сексуальных домогательствах

Ведомости

ЦРУ США столкнулось с волной обвинений в сексуальных домогательствах в адрес его сотрудников, тогда как суды не торопятся рассматривать поступающие дела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Многочисленные должностные лица называют домогательства глубоко укоренившейся «культурной» проблемой в шпионском агентстве. Как отмечает телеканал, недавно женщины - информаторы агентства дали показания о сексуальных домогательствах в ЦРУ, не разглашая информацию в СМИ. Несмотря на обвинения, телеканал отмечает, что за последний год ЦРУ претерпело несколько изменений. В частности, был создан специальный центр для получения обращений относительно домогательств. Кроме того, ЦРУ впервые провело внутреннее расследование, направленное на понимание масштабов проблемы сексуальных домогательств.

Согласно результатам расследования, в ЦРУ уровень сексуального насилия на рабочем месте может быть лишь немного выше, чем в среднем по стране, и намного ниже, чем в армии США. 28% респондентов заявили, что столкнулись по крайней мере с одним случаем домогательства во время работы в ЦРУ, а 9% указали, что по крайней мере один такой случай произошел за последние 12 месяцев. По информации СNN, результаты опроса вызвали неоднозначную реакцию. Чиновники США сообщили, что уровень домогательств свидетельствует о положительной трансформации агентства, тогда как источники телеканала в ЦРУ заявили о продолжающейся проблеме, которую нужно решить в скором времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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