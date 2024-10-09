В Никарагуа заработала платежная система «Мир»

14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали сообщал, что «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев. 6 июля ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской Shetab. Банковские карты сети Shetab, как сообщал глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин, можно будет использовать во всех банкоматах России, граждане Ирана со своих карт смогут снимать рублевые банкноты. Иранская платежная система может быть запущена в РФ к концу августа.