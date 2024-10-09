В Никарагуа заработала платежная система «Мир»
Платежная система «Мир» заработала в Никарагуа, в настоящий момент через нее доступно снятие средств через банкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя России в республике Петра Панкратова.
Панкратов рассказал также, что 8 октября состоялась встреча российской делегации с представителями сберегательно-кредитного кооператива Никарагуа, на которой обсуждались практические вопросы. Панкратов добавил, что оплата покупок картами «Мир» в Никарагуа – вопрос перспективы, а также отметил появление большого количества карт с этой платежной системой на Кубе. Вопрос комиссий и курса будет зависеть от условий банка-эмитента, сообщил представитель.
14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали сообщал, что «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев. 6 июля ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской Shetab. Банковские карты сети Shetab, как сообщал глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин, можно будет использовать во всех банкоматах России, граждане Ирана со своих карт смогут снимать рублевые банкноты. Иранская платежная система может быть запущена в РФ к концу августа.