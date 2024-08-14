Платежная система «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев
Российская платежная система «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали.
6 июля ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской Shetab. Банковские карты сети Shetab, как сообщал глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин, можно будет использовать во всех банкоматах России, граждане Ирана со своих карт смогут снимать рублевые банкноты. Иранская платежная система может быть запущена в РФ к концу августа.
Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт платежной системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. в МИД Ирана отмечали, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев.