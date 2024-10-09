СМИ: Вучич не поздравил Путина с днем рождения
Президент Сербии Александр Вучич не стал поздравлять своего российского коллегу Владимира Путина с 72-летием, пишет сербское издание Danas.
«Впервые за восемь лет президент Александр Вучич публично не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, что вызывает множество споров», – говорится в материале.
Как предположил адвокат Никола Лакич, Вучич не отправил поздравительное сообщение Путину из-за «страха перед [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном». Кроме того, Лакич считает, что поздравление было пропущено «не потому, что Путин изменился, а потому, что изменились обстоятельства».
7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Путина поздравили президенты Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Белоруссии, Абхазии, Армении, Турции и другие лидеры. Артисты из Нигера записали рэп-поздравление «Владимир Путин рулит» на французском языке.
Это 20-й день рождения Путина на посту президента. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».