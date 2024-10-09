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Галант: ответ Израиля на атаку Ирана будет «смертоносным и неожиданным»

Ведомости

Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным», заявил министр обороны страны Йоав Галант на встрече с одним из подразделений разведки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной. Они [Иран] не поймут, что случилось и как это произошло. Они просто увидят результаты», – сказал он (цитата по ТАСС).

Атака Ирана произошла вечером 1 октября. Тегеран обосновал атаку местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ в тот же вечер заявила, что за атакой Ирана последует ответ Израиля.

5 октября представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари уточнил, что «мы ответим так, как мы решим, и в то время и тем способом, которым мы решим».

23 сентября ЦАХАЛ приступила к операции «Стрелы севера». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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