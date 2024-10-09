Галант: ответ Израиля на атаку Ирана будет «смертоносным и неожиданным»

«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной. Они [Иран] не поймут, что случилось и как это произошло. Они просто увидят результаты», – сказал он (цитата по ТАСС).