Галант: ответ Израиля на атаку Ирана будет «смертоносным и неожиданным»
Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным», заявил министр обороны страны Йоав Галант на встрече с одним из подразделений разведки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной. Они [Иран] не поймут, что случилось и как это произошло. Они просто увидят результаты», – сказал он (цитата по ТАСС).
Атака Ирана произошла вечером 1 октября. Тегеран обосновал атаку местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ в тот же вечер заявила, что за атакой Ирана последует ответ Израиля.
5 октября представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари уточнил, что «мы ответим так, как мы решим, и в то время и тем способом, которым мы решим».
23 сентября ЦАХАЛ приступила к операции «Стрелы севера». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана.