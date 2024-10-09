1 октября Служба внешней разведки (СВР) сообщала, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в ООН и ОЗХО. Речь об инсценировке применения сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия и последующей кампании по дискредитации Дамаска и Москвы.