Россия передала ОЗХО результаты расследования применения химоружия Украиной
Российская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты своего расследования о применении Украиной химоружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ОЗХО Владимира Тарабрина.
«Просим техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации», – сказал Тарабрин.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов 7 октября сообщил, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Он отметил, что «доказательства» будут переданы в ОЗХО для составления якобы независимого отчета.
По словам Кириллова, Украина и техсекретариат ОЗХО подписали соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия». С помощью этого документа Киев сможет «задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследовании химинцидентов».
1 октября Служба внешней разведки (СВР) сообщала, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в ООН и ОЗХО. Речь об инсценировке применения сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия и последующей кампании по дискредитации Дамаска и Москвы.