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Россия передала ОЗХО результаты расследования применения химоружия Украиной

Ведомости

Российская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты своего расследования о применении Украиной химоружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ОЗХО Владимира Тарабрина.

«Просим техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации», – сказал Тарабрин.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов 7 октября сообщил, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Он отметил, что «доказательства» будут переданы в ОЗХО для составления якобы независимого отчета.

По словам Кириллова, Украина и техсекретариат ОЗХО подписали соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия». С помощью этого документа Киев сможет «задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследовании химинцидентов».

1 октября Служба внешней разведки (СВР) сообщала, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в ООН и ОЗХО. Речь об инсценировке применения сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия и последующей кампании по дискредитации Дамаска и Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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