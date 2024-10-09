Пентагон исключил снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России западным оружием
США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь в России, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.
В ведомстве объяснили это тем, что видят угрозу эскалации украинского конфликта в случае пересмотра политики США.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые необходимы ВСУ для реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.
8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что атаки Украины по территории России дальнобойными ракетами изменят природу конфликта, потому что ВСУ не могут использовать такое оружие без помощи со стороны Запада.