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Пентагон исключил снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России западным оружием

Ведомости

США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь в России, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.

В ведомстве объяснили это тем, что видят угрозу эскалации украинского конфликта в случае пересмотра политики США.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые необходимы ВСУ для реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. 

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.

8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что атаки Украины по территории России дальнобойными ракетами изменят природу конфликта, потому что ВСУ не могут использовать такое оружие без помощи со стороны Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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