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Трамп назвал причину отказа от дебатов с Харрис

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что в своей деятельности на посту главы государства не будет делать ничего, что отличалось бы от действующего президента Джо Байдена, поэтому проводить дебаты с ней бессмысленно. Об этом заявил ее соперник-республиканец Дональд Трамп.

«Первое, что делает боксер, проиграв бой, это заявлять, что требует реванша. Сейчас уже очень поздно, голосование уже началось, никакого реванша не будет», – пояснил Трамп, добавив, что лидирует в опросах, в том числе в «колеблющихся» штатах.

Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор Джеймс Вэнс и его оппонент от демократов губернатор Миннесоты Тим Уолз приняли участие в вице-президентских дебатах на телеканале CBS 2 октября. Общение прошло в дружественной обстановке без перехода на личности. Меньшую часть этого времени оба политика критиковали друг друга. Львиная доля критики со стороны Уолза досталась Трампу, а от Вэнса – Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они продолжались около 1 часа 45 минут. После них экс-президент США заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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