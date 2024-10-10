Трамп назвал причину отказа от дебатов с Харрис
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что в своей деятельности на посту главы государства не будет делать ничего, что отличалось бы от действующего президента Джо Байдена, поэтому проводить дебаты с ней бессмысленно. Об этом заявил ее соперник-республиканец Дональд Трамп.
«Первое, что делает боксер, проиграв бой, это заявлять, что требует реванша. Сейчас уже очень поздно, голосование уже началось, никакого реванша не будет», – пояснил Трамп, добавив, что лидирует в опросах, в том числе в «колеблющихся» штатах.
Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор Джеймс Вэнс и его оппонент от демократов губернатор Миннесоты Тим Уолз приняли участие в вице-президентских дебатах на телеканале CBS 2 октября. Общение прошло в дружественной обстановке без перехода на личности. Меньшую часть этого времени оба политика критиковали друг друга. Львиная доля критики со стороны Уолза досталась Трампу, а от Вэнса – Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они продолжались около 1 часа 45 минут. После них экс-президент США заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».