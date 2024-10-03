Дебаты кандидатов в вице-президенты США прошли в дружественной обстановке

Дебаты кандидатов в вице-президенты США прошли в дружественной обстановкеУкраину в течение дискуссии не вспомнили ни разу
Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор Джеймс Вэнс и его оппонент от демократов губернатор Миннесоты Тим Уолз приняли участие в вице-президентских дебатах, прошедших на телеканале CBS 2 октября. В СМИ выделили одну черту, которая отличает нынешние дебаты от состоявшихся 10 сентября (с участием кандидатов от республиканцев и демократов экс-президента Дональда Трампа и действующего вице-президента Камалы Харрис), – отсутствие перехода на личности.
«Необычно обычные дебаты завершились еще одним освежающе обычным моментом... Кандидаты пожали друг другу руки и поболтали», – написали журналисты телеканала CNN. Газете The New York Times (NYT) удалось подсчитать время, которое Вэнс и Уолз потратили на критику друг друга. У первого это заняло в общем чуть больше восьми минут, у второго – чуть больше 10. При этом меньшую часть этого времени оба политика критиковали друг друга. Львиная доля критики со стороны Уолза досталась Трампу, а от Вэнса – Харрис.
Через некоторое время после окончания дебатов CBS опубликовал результаты опроса, согласно которому 42% зрителей считают победителем Вэнса, 41% – Уолза, о ничьей заявили 17%. После дебатов уровень одобрения Уолза вырос с 52 до 60%, а Вэнса – с 40 до 49%.
По мнению опрошенных, Вэнс лучше говорил об экономике (51% против 49%) и иммиграции (52% против 48%), а Уолз – об абортах (62% против 38%) и здравоохранении (59% против 41%). В фокус-группе газеты The Washington Post 63% отдали победу Вэнсу.
Более 9 минут
по данным NYT, на 90-минутных дебатах Вэнс и Уолз посвятили обсуждению миграционных проблем в США. Ведущим пришлось отключить микрофон обоих кандидатов.
По данным NYT, на 90-минутных дебатах Вэнс и Уолз посвятили чуть более девяти минут обсуждению миграционных проблем в США. Это был единственный момент, когда ведущим пришлось отключить микрофон обоих кандидатов.
Журналисты CNN и эксперты Politico отметили волнение Уолза. «Дебатировать не его конек. Он казался взволнованным с самого начала, а Вэнс выглядел более спокойным», – сказал один из них.
Уолз несколько раз запнулся вначале, не смог ответить на неудобный вопрос. Одна из ведущих спросила его о том, действительно ли он был в Гонконге во время разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. (в 2019 г. он рассказал в одном из радиоинтервью, что находился тогда в Гонконге). Сначала он попытался обойти вопрос.
Кроме того, обсуждая проблемы свободного оборота оружия, губернатор обмолвился о дружбе с некоторыми скулшутерами. После этих слов сайт политических ставок Polymarket показал резкое падение шансов демократа на победу в дебатах с Вэнсом.
Другая особенность прошедших дебатов – отсутствие вопросов про Украину. Мероприятие началось с внешнеполитического блока. Единственный вопрос касался эскалации на Ближнем Востоке после иранских ударов по Израилю 1 октября. По подсчетам NYT, внешнюю политику обсуждали чуть меньше четырех минут.
Трамп и Харрис уже обсуждали эти темы, повторять не было смысла, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Он объяснил, что вице-президент не обладает полномочиями во внешней политике, а про Израиль кандидатов спросили только потому, что иранская атака произошла за несколько часов до дебатов. Отсутствие вопросов об Украине Сокольщик объяснил общей усталостью американцев от этой темы.
Дебаты вице-президентов не сильно влияют на текущее состояние президентской гонки или на ее результат. Но в истории были и исключения, напоминает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт вспомнил, что в 2012 г. дебаты Байдена с тогдашним республиканским кандидатом в вице-президенты Полом Райаном частично способствовали восстановлению рейтингов экс-президента Барака Обамы (в 2012 г. он шел на второй срок) после его неудачных дебатов с соперником от республиканцев Миттом Ромни.
По мнению Минченко, успешное выступление Вэнса может помочь Трампу на Среднем Западе США, где расположены важные для победы штаты: Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Эксперт объясняет, что Вэнс сумел заявить себя политиком национального уровня.