Дебаты кандидатов в вице-президенты США прошли в дружественной обстановке

Уолз несколько раз запнулся вначале, не смог ответить на неудобный вопрос. Одна из ведущих спросила его о том, действительно ли он был в Гонконге во время разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. (в 2019 г. он рассказал в одном из радиоинтервью, что находился тогда в Гонконге). Сначала он попытался обойти вопрос.