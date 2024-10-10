Песков: возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке обернется катастрофой
Возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии. Последствия у этого всего катастрофические для региона», – сказал он.
Песков отметил, что география боевых действий на Ближнем Востоке и так расширяется, в частности, добавился ливанский фронт. Из-за этого происходит разрушение гражданской инфраструктуры, тысячи людей теряют дом, средства к существованию, работу и др., подчеркнул представитель Кремля.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло еще в октябре 2023 г., когда боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал ракетами Израиль.
Вместе с тем Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. 8 октября был атакован жилой дом в Дамаске. Politico в начале месяца писала, что США и Израиль в качестве ответа на атаку Ирана обсуждают удар по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии.