Песков: возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке обернется катастрофой

Вместе с тем Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. 8 октября был атакован жилой дом в Дамаске. Politico в начале месяца писала, что США и Израиль в качестве ответа на атаку Ирана обсуждают удар по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии.