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Песков: возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке обернется катастрофой

Ведомости

Возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии. Последствия у этого всего катастрофические для региона», – сказал он.

Песков отметил, что география боевых действий на Ближнем Востоке и так расширяется, в частности, добавился ливанский фронт. Из-за этого происходит разрушение гражданской инфраструктуры, тысячи людей теряют дом, средства к существованию, работу и др., подчеркнул представитель Кремля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло еще в октябре 2023 г., когда боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал ракетами Израиль.

Вместе с тем Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. 8 октября был атакован жилой дом в Дамаске. Politico в начале месяца писала, что США и Израиль в качестве ответа на атаку Ирана обсуждают удар по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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