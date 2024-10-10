Путин освободил от должности посла России в Гватемале

Винокуров родился 8 сентября 1954 г. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В 2013-2016 гг. занимал пост пола по особым поручениям. С марта 2016 г. по май 2021 г. был послом России в Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии.