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Путин освободил от должности посла России в Гватемале

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла РФ в Гватемале Владимира Винокурова. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Винокурова Владимира Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла», – говорится в указе.

Винокуров родился 8 сентября 1954 г. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В 2013-2016 гг. занимал пост пола по особым поручениям. С марта 2016 г. по май 2021 г. был послом России в Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии.

Винокуров был назначен на должность посла в Гватемале 24 мая 2021 г. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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