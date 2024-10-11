ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»
ВВС Израиля ликвидировали командира ракетных войск элитного подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Эриба Аль-Шаджа в Ливане. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«ВВС Израиля нанесли удар по террористу Эрибу Аль-Шадже, командиру подразделения противотанковых ракет «Радван» Хезболлы в районе Мейс Эль-Джабаль на юге Ливана, и ликвидировали его», – говорится в сообщении.
По данным армии, Аль-Шаджа отвечал за обстрелы израильской общины Рамот-Нафтали. Военные Израиля также уничтожили заряженную пусковую установку группировки.
8 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего штаб-квартирой «Хезболлы» Сухайля Хусейна Хусейни. ВВС Израиля нанесли удар в районе Бейрута. Утверждалось, что Хусейни «сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и “Хезболлой” и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений группировки».
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.