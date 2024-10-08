ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Хусейни
ВВС Израиля ликвидировали командующего штаб-квартирой ливанской группировки «Хезболла» Сухайля Хусейна Хусейни, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС Израиля провели точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухайля Хусейна Хусейни, командующего штабом террористической организации Хезболла», – говорится в заявлении.
По данным израильских военных, штаб курирует логистику «Хезболлы» и отвечает за финансирование и управление различными подразделениями в группировке. Заявляется, что Хусейни «сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и “Хезболлой” и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений группировки».
Израильская армия регулярно сообщает о ликвидации членов руководства ливанской «Хезболлы» с начала своей операции «Стрелы севера» 23 сентября. В результате ракетного удара 28 сентября в Бейруте был убит лидер ливанской группировки Хасан Насралла. 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию Насраллы и лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании.
4 октября ЦАХАЛ заявила, что в результате удара ВВС Израиля по Бейруту 3 октября ликвидирован глава управления коммуникационных сетей ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Рашид Сакафи. В тот же день ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные за четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидировали 250 боевиков «Хезболлы».