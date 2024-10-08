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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Хусейни

Ведомости

ВВС Израиля ликвидировали командующего штаб-квартирой ливанской группировки «Хезболла» Сухайля Хусейна Хусейни, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля провели точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухайля Хусейна Хусейни, командующего штабом террористической организации Хезболла», – говорится в заявлении.

По данным израильских военных, штаб курирует логистику «Хезболлы» и отвечает за финансирование и управление различными подразделениями в группировке. Заявляется, что Хусейни «сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и “Хезболлой” и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений группировки».

Израильская армия регулярно сообщает о ликвидации членов руководства ливанской «Хезболлы» с начала своей операции «Стрелы севера» 23 сентября. В результате ракетного удара 28 сентября в Бейруте был убит лидер ливанской группировки Хасан Насралла. 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию Насраллы и лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании.

4 октября ЦАХАЛ заявила, что в результате удара ВВС Израиля по Бейруту 3 октября ликвидирован глава управления коммуникационных сетей ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Рашид Сакафи. В тот же день ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные за четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидировали 250 боевиков «Хезболлы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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