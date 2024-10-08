ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Хусейни

По данным израильских военных, штаб курирует логистику «Хезболлы» и отвечает за финансирование и управление различными подразделениями в группировке. Заявляется, что Хусейни «сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и “Хезболлой” и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений группировки».