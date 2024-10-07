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СМИ: руководить «Хезболлой» будет коллективное командование

Ведомости

После гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы движение возглавит коллективное руководство. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что в настоящее время в качестве преемника Насраллы еще никого не выдвинули. Группировка находится под коллективным руководством.

«Любой кандидат, независимо от того, кто он, – это кандидат на смерть», – отметил критик движения Али аль-Амин.

5 октября Reuters сообщил, что предполагаемый преемник Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Один из источников агентства рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки.

28 сентября «Хезболла» объявила о гибели Насраллы в результате удара израильских военных. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения терактом и осудила действия Израиля.

Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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