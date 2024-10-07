СМИ: руководить «Хезболлой» будет коллективное командование
После гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы движение возглавит коллективное руководство. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что в настоящее время в качестве преемника Насраллы еще никого не выдвинули. Группировка находится под коллективным руководством.
«Любой кандидат, независимо от того, кто он, – это кандидат на смерть», – отметил критик движения Али аль-Амин.
5 октября Reuters сообщил, что предполагаемый преемник Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Один из источников агентства рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки.
28 сентября «Хезболла» объявила о гибели Насраллы в результате удара израильских военных. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения терактом и осудила действия Израиля.
Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.