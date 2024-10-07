СМИ: руководить «Хезболлой» будет коллективное командование

5 октября Reuters сообщил, что предполагаемый преемник Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Один из источников агентства рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки.