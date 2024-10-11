Армия Израиля сообщила о пуске 25 снарядов из Ливана по северу страны

«После сигналов тревоги, которые были активированы в районе Персидского залива и Кирьят-Ата в период с 8:30 до 8:31 по местному времени (совпадает с московским), было зафиксировано около 25 пусков, которые пересекли территорию Ливана», – говорится в сообщении.