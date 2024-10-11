Армия Израиля сообщила о пуске 25 снарядов из Ливана по северу страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 25 пусков снарядов по северу страны из Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
«После сигналов тревоги, которые были активированы в районе Персидского залива и Кирьят-Ата в период с 8:30 до 8:31 по местному времени (совпадает с московским), было зафиксировано около 25 пусков, которые пересекли территорию Ливана», – говорится в сообщении.
Часть из снарядов была перехвачена. Зафиксирована также попытка обстрела израильского Кирьят-Шмона. В сторону города была запущена одна ракета.
10 октября ЦАХАЛ сообщила, что ливанская группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 100 ракет. В тот же день израильска армия заявила о примерно 50 снарядах, запущенных по Израилю с территории Ливана. Сирены звучали в районах Верхней и Западной Галилеи.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.