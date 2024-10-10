Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 100 ракет, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 16:00 сегодня (четверг, 10 октября) из Ливана на территорию Израиля попало около 105 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла»», – говорится в сообщении.
Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщила о примерно 50 снарядах, запущенных по Израилю с территории Ливана. Тревожные сирены звучали в районах Верхней и Западной Галилеи. «Было зафиксировано несколько падений снарядов», – отметили в израильской армии.
10 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил о двух миротворцах ООН, получивших ранения в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в Накуре. Отмечалось, что ЦАХАЛ атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.