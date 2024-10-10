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Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 100 ракет, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По состоянию на 16:00 сегодня (четверг, 10 октября) из Ливана на территорию Израиля попало около 105 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла»», – говорится в сообщении.

Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщила о примерно 50 снарядах, запущенных по Израилю с территории Ливана. Тревожные сирены звучали в районах Верхней и Западной Галилеи. «Было зафиксировано несколько падений снарядов», – отметили в израильской армии.

10 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил о двух миротворцах ООН, получивших ранения в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в Накуре. Отмечалось, что ЦАХАЛ атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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