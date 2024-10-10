Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет

10 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил о двух миротворцах ООН, получивших ранения в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL) в Накуре. Отмечалось, что ЦАХАЛ атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.