Армия Израиля по ошибке обстреляла миротворцев ООН в Ливане

Армия обороны Израиля открыла огонь в сторону угрозы, но удар был зафиксирован в 50 метрах от нее, в результате чего пострадали представители Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL). Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.