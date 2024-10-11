Армия Израиля по ошибке обстреляла миротворцев ООН в Ливане
Армия обороны Израиля открыла огонь в сторону угрозы, но удар был зафиксирован в 50 метрах от нее, в результате чего пострадали представители Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL). Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.
«За несколько часов до инцидента армия обороны Израиля дала указание миротворцам ВСООНЛ войти в защищенные помещения и оставаться там. Это указание действовало во время инцидента», – отмечается в официальном заявлении.
ЦАХАЛ находится в контакте с ВСООНЛ для координации действий и продолжит расследование обстоятельств инцидента. В израильской армии утверждают, что шиитское движение «Хезболла» намеренно действует вблизи постов ВСООНЛ, тем самым подвергая опасности миротворцев.
Двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera 10 октября. ЦАХАЛ атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана.
Возмущение израильскими обстрелами миротворцев ВСООНЛ выразила Россия. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета Безопасности ООН». Атаку также осудили власти Германии. Представитель внешнеполитического ведомства страны Кристиан Вагнер призвал обеспечить защиту миротворцев, добавив, что в Берлине ожидают прояснения инцидента.