«Хезболла» намерена силой заставить Израиль прекратить огонь

11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение часа с территории Ливана в сторону еврейского государства было выпущено около 100 снарядов. В 17:21 и 17:24 сирены прозвучали в районах Центральной Галилеи, Верхней Галилеи, Эйн-ха-Мифраца, Ха-Амакима и Западной Галилеи, после чего было зафиксировано около 80 попаданий ракет. Между 17:45 и 17:47 тревожные сигналы раздались в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 20 снарядов. Некоторые ракеты были перехвачены, отметили в ЦАХАЛ.