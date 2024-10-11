«Хезболла» намерена силой заставить Израиль прекратить огонь
Ливанская группировка «Хезболла» считает своим приоритетом нанести Израилю поражение, чтобы заставить еврейское государство прекратить огонь. Об этом заявил на пресс-конференции глава информационной службы шиитского движения Мухаммед Афиф.
«Мы находимся в самом начале битвы, и противнику не удается добиться продвижения на южном фронте, несмотря на привлечение дополнительных сил. Поэтому нашим приоритетом остается нанесение поражения Израилю с тем, чтобы силой заставить его прекратить огонь», – сказал он (цитата по ТАСС).
11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение часа с территории Ливана в сторону еврейского государства было выпущено около 100 снарядов. В 17:21 и 17:24 сирены прозвучали в районах Центральной Галилеи, Верхней Галилеи, Эйн-ха-Мифраца, Ха-Амакима и Западной Галилеи, после чего было зафиксировано около 80 попаданий ракет. Между 17:45 и 17:47 тревожные сигналы раздались в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 20 снарядов. Некоторые ракеты были перехвачены, отметили в ЦАХАЛ.
7 октября 2023 г. боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля, после чего ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
В конце сентября – начале октября 2024 г. конфликт обострился. ЦАХАЛ начала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге страны. На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.