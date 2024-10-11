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«Хезболла» намерена силой заставить Израиль прекратить огонь

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» считает своим приоритетом нанести Израилю поражение, чтобы заставить еврейское государство прекратить огонь. Об этом заявил на пресс-конференции глава информационной службы шиитского движения Мухаммед Афиф.

«Мы находимся в самом начале битвы, и противнику не удается добиться продвижения на южном фронте, несмотря на привлечение дополнительных сил. Поэтому нашим приоритетом остается нанесение поражения Израилю с тем, чтобы силой заставить его прекратить огонь», – сказал он (цитата по ТАСС).

11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение часа с территории Ливана в сторону еврейского государства было выпущено около 100 снарядов. В 17:21 и 17:24 сирены прозвучали в районах Центральной Галилеи, Верхней Галилеи, Эйн-ха-Мифраца, Ха-Амакима и Западной Галилеи, после чего было зафиксировано около 80 попаданий ракет. Между 17:45 и 17:47 тревожные сигналы раздались в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 20 снарядов. Некоторые ракеты были перехвачены, отметили в ЦАХАЛ.

7 октября 2023 г. боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля, после чего ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В конце сентября – начале октября 2024 г. конфликт обострился. ЦАХАЛ начала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге страны. На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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