Пентагон призвал Израиль обеспечить безопасность миротворцев ООН в Ливане
Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о телефоном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом, в котором призвал его обеспечить безопасность служащих Временных сил ООН в Ливане. Об этом Остин написал в социальной сети X (Twitter).
Он подтвердил, что США также готовы защищать американских граждан, партнеров и союзников от нападений со стороны Ирана.
Остин и Галант обсудили шаги по урегулированию конфликта в секторе Газа и согласились, что нельзя допустить расширения военных действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Остин заверил израильского коллегу в поддержке со стороны США.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь в сторону объекта «Хезболлы», но удар был зафиксирован в 50 м от него, в результате чего пострадали представители Временных сил ООН в Ливане.