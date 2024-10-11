Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании самолета «Освей»

О том, что Россия и Белоруссия планируют совместное производство самолета «Освей», стало известно в апреле этого года. Решение было принято по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, стороны подписали соответствующее соглашение.