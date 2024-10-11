Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании самолета «Освей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией, которое предусматривает создание нового многоцелевого самолета «Освей». Об этом сообщил близкий к администрации главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения», – говорится в сообщении.
О том, что Россия и Белоруссия планируют совместное производство самолета «Освей», стало известно в апреле этого года. Решение было принято по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, стороны подписали соответствующее соглашение.
Документ определяет основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестиционного проекта, а также уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности и общий объем заказов. В «Пуле первого» отметили, что реализация соглашения позволит создать условия для формирования собственной авиастроительной отрасли в Белоруссии.