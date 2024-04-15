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Россия и Белоруссия намерены создать легкий многоцелевой самолет «Освей»

Ведомости

Россия и Белоруссия планируют совместное производство самолета легкого типа «Освей». Соответствующее соглашение будет подписано сегодня, передает пресс-служба правительства РФ.

Решение было принято по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

«Документ, который сегодня будет подписан, – межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей». <…>мы приступаем к глубокой кооперации в сфере авиастроения на основе взаимной выгоды и равноправного использования и технологий, и общих производственных мощностей», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

По результатам переговоров было решено подписать еще одно соглашение – о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии. По данным пресс-службы, это позволит белорусским и российским предпринимателям участвовать в процедурах госзакупок без ограничений, а также «совершать другие юридически значимые действия на общих рынках Союзного государства».

По словам Мишустина, решения «имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве».

29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в рамках заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия оказывают друг другу «подлинное союзничество, взаимную поддержку» в условиях санкций. Белорусский лидер указал на успех в импортозамещении товаров на фоне западных ограничений. Президент РФ также рассказал, что новая стратегия научно-технологического развития СГ на период до 2035 г., которая подразумевает укрепление технологического суверенитета, подготовлена к утверждению.

11 апреля состоялись переговоры Путина с Лукашенко. На встрече с белорусским коллегой президент РФ назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, из-за которой Россию обвиняют в ее якобы неготовности к переговорам. Также лидеры обсудили экономическое сотрудничество и взаимодействие по вопросам космических программ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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