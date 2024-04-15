Россия и Белоруссия намерены создать легкий многоцелевой самолет «Освей»

29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в рамках заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия оказывают друг другу «подлинное союзничество, взаимную поддержку» в условиях санкций. Белорусский лидер указал на успех в импортозамещении товаров на фоне западных ограничений. Президент РФ также рассказал, что новая стратегия научно-технологического развития СГ на период до 2035 г., которая подразумевает укрепление технологического суверенитета, подготовлена к утверждению.