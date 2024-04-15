Россия и Белоруссия намерены создать легкий многоцелевой самолет «Освей»
Россия и Белоруссия планируют совместное производство самолета легкого типа «Освей». Соответствующее соглашение будет подписано сегодня, передает пресс-служба правительства РФ.
Решение было принято по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.
«Документ, который сегодня будет подписан, – межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей». <…>мы приступаем к глубокой кооперации в сфере авиастроения на основе взаимной выгоды и равноправного использования и технологий, и общих производственных мощностей», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС).
По результатам переговоров было решено подписать еще одно соглашение – о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии. По данным пресс-службы, это позволит белорусским и российским предпринимателям участвовать в процедурах госзакупок без ограничений, а также «совершать другие юридически значимые действия на общих рынках Союзного государства».
По словам Мишустина, решения «имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве».
29 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в рамках заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия оказывают друг другу «подлинное союзничество, взаимную поддержку» в условиях санкций. Белорусский лидер указал на успех в импортозамещении товаров на фоне западных ограничений. Президент РФ также рассказал, что новая стратегия научно-технологического развития СГ на период до 2035 г., которая подразумевает укрепление технологического суверенитета, подготовлена к утверждению.
11 апреля состоялись переговоры Путина с Лукашенко. На встрече с белорусским коллегой президент РФ назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, из-за которой Россию обвиняют в ее якобы неготовности к переговорам. Также лидеры обсудили экономическое сотрудничество и взаимодействие по вопросам космических программ.